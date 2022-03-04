عاجل- رئيس الدوما الروسى: زيلينسكى ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فولودين على قناته فى "تيلجرام" اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: " لقد غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى البلاد، وهو الآن فى بولندا".

وتابع رئيس مجلس النواب الروسى: "زيلينسكى غادر أوكرانيا، حيث قال نواب فى البرلمان الأوكرانى (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه فى لفوف بغرب البلاد"، مشيرا إلى أنه الآن فى بولندا.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسى أعلن فى 26 فبراير الماضى، نقلاً عن نواب فى البرلمان الأوكرانى، أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى غادر كييف وهو موجود حاليا فى مدينة لفوف غربى أوكرانيا.

وفى سياق متصل، صرح السكرتير الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف اليوم بأن وفدى روسيا وأوكرانيا المنخرطين فى المحادثات لديهما إمكانية إبلاغ بعضهما البعض بمواقفهما بوضوح تام وبدون وسطاء.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء اتصال بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، قال بيسكوف إن " الوقت حان الآن لإجراء هذه المحادثات" - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بيسكوف أن "الوفدين لديهما إمكانية إبلاغ بعضها البعض بمواقفهما بوضوح وبدون وسطاء وقد تم الكشف عن موقفنا للجانب الأوكرانى".

وعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين وفدى روسيا وأوكرانيا أمس الخميس فى بيلاروسيا، ووصف مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكى، الذى يقود الوفد الروسى، الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال هذه الجولة بأنها تقدم جدى، حيث تمكنت موسكو وكييف من التوصل إلى اتفاق بشأن ممرات إنسانية للمدنيين، ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة فى غضون أيام.