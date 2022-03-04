بث مباشر.. اجتماع مجلس الأمن بعد تهديد أكبر محطة نووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة أن موقع محطة الطاقة النووية " زابوروجيا" قد تعرض للخطر خلال ليلة أمس.

وقال جروسى فى تصريحات له اليوم الجمعة إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال وكذلك المنظم والمشغل النووى الوطنى فى البلاد حول تطورات الوضع الخطير.

وطالب المدير العام بوقف استخدام القوة وحذر من خطورة شديدة فى حالة إصابة أى من المفاعلات النووية.

وكانت الهيئة التنظيمية الأوكرانية قد أكدت إن حريقا فى الموقع لم يؤثر على المعدات "الأساسية" وأن العاملين بالمحطة يتخذون إجراءات تخفيفية، موضحة أنه لم ترد تقارير عن أى تغير فى مستويات الإشعاع بالمحطة.