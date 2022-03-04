المستشار الألمانى يدعو بوتين لوقف العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفاد مجلس الوزراء الألمانى، اليوم الجمعة، بأن المستشار الألمانى أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع فى أوكرانيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال المجلس فى بيان، إن شولتس دعا خلال المكالمة إلى "وقف العملية فى أوكرانيا على الفور، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ساحات القتال".

من جهته، أبلغ الرئيس الروسى شولتس بـ"خطط عقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية فى نهاية الأسبوع".

وأضاف البيان أن شولتس وبوتين اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.