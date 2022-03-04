نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على رقم ايبأن الراجحي وعبر الصراف الآلي في المقال التالي
كيفية الحصول على رقم ايبأن الراجحي يمكن الحصول على رقم الآبيان الراجحي من الحساب البنكي لأي شخص بكل سهولة عبر صفحة مباشر الأفراد التابعة لهذا المصرف في المملكة، ويتميز بنك الراجحي بخدمات المتعددة المتاحة لكافة العملاء لكونه من اهم المصارف في المملكة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويوجد الكثير من الفروع المنتشرة داخل السعودية وخارجها، تم كتابة رقم الحساب البنكي وأيضاً رقم الايبان علي ظهر البطاقة المصرفية الخاصة بمصرف الراجحي والذي يتعامل بها العميل، يقوم العميل بتقديم رقم الحساب والهوية الشخصية للموظف المختص، بعد إطلاع الموظف على الأوراق المقدمة إليه والتأكد من صحتها، يقوم بطبع ورقة مبين بها رقم الآبيان الخاص بالعميل.
كيفية الحصول على رقم ايبأن الراجحي
- التوجه إلى أحد فروع مصرف الراجحي.
- تقديم بطاقة إثبات الهوية.
- او التحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء.
- التقدم بطلب للحصول على رقم الآيبان.
- إظهار بطاقة إثبات الهوية للسماح لموظف خدمة العملاء من التحقق من رقم الهوية.
كيفية الحصول على رقم ايبأن الراجحي عبر الصراف الألي
- يتوجه العميل لأي ماكينة للصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
- يتم إدخال رقم الهاتف الجوال من خلال قائمة العنوان البريدي.
- إدخال رقم الهاتف سوف يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تشتمل على رقم الآيبان الخاص به.
الفرق بين رقم الحساب ورقم الآيبان البنكي
رقم الحساب هو رقم يتم الحصول عليه مباشرة بمجرد إنشاء حساب بنكي، ويتم استخدامه في المعاملات المصرفية، وتجدر الإشارة إلى أن رقم الحساب هو جزء من رقم الآيبان، أما رقم الآيبان المصرفي هو رقم الحساب المصرفي الدولي ويتم استخدامه في المعاملات البنكية الدولية، مع العلم بأنه يتكون من مجموعة من الأرقام مسبوقة بحرفين، بحيث يتخلف الحرفان باختلاف البنك.
طريقة التسجيل في مباشر للأفراد من مصرف الراجحي
- الخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- ثم النقر على المباشر للأفراد.
- النقر على التسجيل في الخدمات الإلكترونية.
- يتم إدخال البيانات من رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري للبطاقة والأرقام السبعة الأخيرة من الحساب الشخصي.
- النقر على أيقونة خدمة الجوال الراجحي.
- التوجه لأقرب جهاز صراف آلي لتسجيل رقم الهاتف الجوال.
- بعد ذلك الموافقة على اتفاقية الاستفادة من خدمة جوال الراجحي.
- النقر على استمرار.
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