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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج للعام 1443 هجرياً للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام وذلك بعد فتح باب التسجيل في حملة الراجحي من يوم 1 / شعبان لعام 1443 ه وسوف نقوم بشرح عملية التسجيل في الحملة وتقديم بعض المعلومات المفيدة للتيسير على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على أداء فريضة الحج هذا العام.

حملة الراجحي للحج للعام هجرياً

تعتبر حملة الراجحي خيرية للحجاج من داخل المملكة وقد قام بتأسيسها الشيخ / صالح بن عبد العزيز الراجحي وأخيه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي عام 1391 ه وذلك لمساعدة الحجاج الذين يرغبون بأداء فريضة الحج وتقوم حملة الراجحي بتقديم العمل الخيري لوجه الله عز وجل.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج للعم 1443 هجرياً

للتسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج يمكن الاتصال على الرقم الموحد ( 920027768 ) أو عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الأفراد الذين يرغبون في الحج بإتباع الطريقة التالية:

الذهاب آلى موقع حملة الراجحي وتسجيل دخول الحج في حملة الراجحي.

إدخال رقم الهوية.

كتابة رقم الجوال الشخصي.

الضغط على تسجيل الدخول.

الذهاب آلى حملة الراجحي للحج.

كتابة المكان التابع له المتقدم للحج.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على إرسال.

سوف يتم دراسة الطلب من خلال حملة الراجحي للحج وقبول من تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

شروط حملة الحج للمواطنين السعوديين

شروط حملة الراجحي للحج للمواطنين من خلال الخطوات التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

كتابة رقم الجوال الخاص.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج.

وأيضاً ألا يقل عمر المرافق 18 عاما.

ألا يقل عمر المتقدم 25 عاما.

أن يكون المتقدم غير قادر على تكاليف الحج.

تقديم الأوراق اللازمة لصلة القرابة إذا كان محرم لأمرأه.

يجب حجز مسارا إلكتروني وذلك بسبب الفيروس.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية

شروط حملة الراجحي للحج للمقيم داخل المملكة في الخطوات التالية:

الإقامة سارية المفعول وغير منهية.

عدم وجود أحكام جنائية عليه.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق له الحج.

ألا يزيد عدد المرافقين عن 1 شخص.

أن يكون المتقدم للحج سليم جسديا.

أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى لراتب المتقدم للحج ( 3000 ) ريال سعودي.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على الحج لعام 1443

الأوراق المطلوبة لإتمام عملية الحج في حملة الراجحي وهي كالتالي:

جواز السفر وإثبات الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وجود تصريح من جهة العمل للمتقدم.

عدد ( 2) صورة شخصية مقاس ( 4 × 6 ).

تقديم تقرير طبي مكتوب فيه نوع فصيلة دم المتقدم للحج.

وجود شهادة صحيه بالتطعيمات التي أخذها المتقدم.

وجود عقد الخدمة من الشركة المعتمدة من وزارة الحج.

طريقة التواصل مع حملة الراجحي الخيرية

للاستفسار والتواصل مع حملة الراجحي الخيرية والتسجيل فيها عبر تلك الخطوات التالية:

المركز الرئيسي على الأرقام التالية ( 920027768 ).

البريد الإلكتروني للحملة ([email protected] ).

التواصل من خلال التواصل الاجتماعي عبر:

تويتر:

اليوتيوب:

الإستجرام:

الفيسبوك:

ونكون بذلك عرفنا طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وشروط الحملة للمتقدم من السعودين والمقيمين وطريقة التواصل مع الحملة ورابط التسجيل في حملة الراجحي للحج.