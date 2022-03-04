نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاشتراك والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح وسم مسابقة مدرستي تبرمج ضمن أحد أكثر الكلمات بحثاً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن قام الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم العالي بإطلاق فاعليات مسابقة مدرستي تبرمج 2021 من أجل خلق بيئة علمية وإبداعية بين الطلاب في مجال التقنية والبرمجيات في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المسابقة الجديدة ستساعد في نشر وتعزيز ثقافة البرمجيات بين الطلاب في المملكة العربية السعودية.

مدرستي تبرمج 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث سيكون العمل في خلال هذه المرحلة ضمن مجموعات، حيث ستشارك المدارس بضم الطلبة والطالبات من وعمل مجموعات تضم المشاريع التي سيقوم بها الطلاب خلال هذه المرحلة.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن اشتراك أكثر من 4.7 مليون متسابق من الطلاب والمعلمين في مسابقة مدرستي تبرمج، حيث سيتم إعلان نتائج مسابقة مدرستي تبرمج خلال الفترة المقبلة، وسيتم منح الجوائز لإدرات التعليم والمدارس وفقاً للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة من أجل التشريح للجوائز، كما سيحصل المعلمون والمعلمات على شهادات للتكريم.

وستكون هذه الجوائز مخصصة للفائزين والمشاركين في المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج، حيث من المقرر أن يتم استكمال المرحلة الثانية من المسابقة التي دشنتها وزارة التعليم خلال الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى، حيث بدأت خلال هذه الفترة العديد من المدارس بالاستعداد من أجل الفوز في مسابقة مدرستي تبرمج، حيث سيتم تكريم الفائزين في هذه المسابقة، والتي شارك فيها نحو 5 مليون طالب ومعلم من مخلتف الأنحاء.

وتعد مسابقة مدرستي تبرمج هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث تقام مسابقة مدرستي تبرمج بين طلاب المدارس في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، وتهدف المسابقة إلى إنشاء جيل قادر على المساهمة في التحول الالكتروني الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، بالإضافة إلى ضرورة الإلمام ومواكبة التطور التكنولوجي، ومعرفة أساسيات البرمجة، والتي تساعد على رفع كفاءة الطلاب، ودرجة التفكير المنطقي لديهم.

وتقوم خلال هذه الفترة العديد من المدارس في المملكة العربية السعودية بتقديم التهنئة لطلابها الذين تمكنوا من إكمال المرحلة الأولى في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت وساعة برمجة، حيث نشرت العديد من الحسابات الخاصة بالمدارس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الشهادات التي حصل عليها طلابها خلال مسابقة مدرستي تبرمج من أجل تشجيعهم على استكمال حتى نهاية المسابقة.

مسابقة مدرستي تبرمج

وستساعد مسابقة مدرستي تبرمج على دخول الطلاب في المجال التقني، حيث ستؤهل هذه المسابقة الطلاب للدخول إلى المسابقات العالمية في لغات البرمجة، كما أنها تساهم في رفع مستوى الطلاب في التفكير، وتشجعم على الالتحاق بالمجال التقني، واستخدام التقنيات في بناء الأنظمة الالكترونية التي تساعد في خدمة المجتمع، وهو ماينعكس بالطبع على المملكة العربية السعودية بالإيجاب.

ووفقاً للإحصائيات التي تم نشرها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الطلاب الذين قاموا بالتسجيل والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج فقد قام حتى هذا اليوم أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في مختلف المدارس والمراحل الدراسية في المملكة بالاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، والتي قد قامت الوزارة بإطلاقها خلال هذه الفترة.

وحددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية موعداً نهائياً لغلق باب التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها الوزارة، حيث سيكون يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك هو آخر أيام التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج التابعة لوزارة التعليم، ومن ثم سيبدأ الطلاب في المرحلة الأولى من المسابقة.

وكانت الإدارة التعليمية بمحافظة الطائف قد قامت بإطلاق البرامج التدريبية ضمن مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التعليم، حي تتضمن خطة التدريب حوالي 33 برنامجاً تدريبياً يستهدف المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية من أجل تأهيلهم للمشاركة في نقل الخبرات المكتسبة إلى المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج خلال المرحلتين الأولى والثانية.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم فإن مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة ستتم من خلال عدة مراحل حيث يتم اشتراك الإدارات التعليمية، والمدارس، والمعلمون والمعلمات، وبحسب ما جاءت أعلنت الوزارة فإن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج كالتالي:

المرحلة الأولى الفصل الدراسي الحالي

ويتم فيها تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام، وذلك باستخدام اللبنات والمركبات البرمجية والمعروفة باسم البلوجس، أو من خلال الكتابة بشكل مباشر بلغة البايثون، وذلك من أجل القيام بالمهام المطلوبة من خلال برنامج ماين كرافت.

المرحلة الثانية

ويتم فيها عمل مشاريع تصميم إبداعي في مدارس التعليم العام، ويتشارك فيها المعلمون والمعلمات وكافة الطلاب في مختلف المدارس شريطة أن يكون قد تم الاشتراك في المرحلة الأولى من المسابقة.

شهادات مسابقة مدرستي تبرمج

وبحسب ما قد أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فإن المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج سيحصلون على شهادات البرامج التدريبة المتنوعة، وذلك حسب جهة الترشيح، حيث أنه ستكون الشهادات كالتالي:

مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة.

مدرب مقيم معتمد في ساعة برمجة بالمدرسة.

ساعة برمجة.

تدريب ذاتي من مايكروسوفت.

طريقة الاشتراك والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

وكانت وزارة التعليم قد قامت بتوجيه الدعوة إلى الطلاب والمعلمين وغيرهم من منسوبي التعليم من أجل التعرف على مسابقة مدرستي تبرمج، حيث نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر طريقة وآلية المشاركة والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الدخول إلى صفحة المسابقة عبر موقع العودة للمدارس من خلال الرابط الموضح في التغريدة التالية:

ومن أجل التسهيل عليكم فقد وفرنا لكم رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج على موقع العودة للمدارس التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال زيارة backtoschool.sa/education/competition حيث يتم توفير كافة التساؤلات حول الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، وكيفة التسجيل والاشتراك، وكافة مايتعلق بالمسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم.