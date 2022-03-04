نتائج نظام نور رابط نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1443 عبر noor.moe.gov.sa برقم الهوية

نتائج نظام نور، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة مؤخراً، بالتزامن مع بدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443، حيث تنطلق الاختبارات الحضورية يوم الأحد الموافق 5/3/2022 الموافق الثاني من شعبان 1443، وقد حرصت وزارة التعليم السعودية على توجيه الدعم للطلاب من خلال عدد من النصائح، متمثلة في المحافظة على النوم مبكراً والالتزام بالغذاء الصحي، وكذالك العمل على تنظيم الوقت بالإضافة لإتاحة البيئة المناسبة للمذاكرة، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بمتابعة الموضوعات والأخبار التي تهم مختلف الفئات ونعرضها من مصادرها الرسمية، ونظراً للأهمية الكبيرة لموقع نظام نور الإلكتروني والخدمات التي يقدمها النظام، فإننا نوفر لكم الرابط الرسمي المباشر للدخول عليه واستخراج النتائج للطلاب وقت إعلانها بكل سهولة.

رابط نظام نور الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

الضغط على تسجيل دخول.

اختيار الصف الدراسي الذي به الطالب.

الدخول على خدمة إشعار نتيجة الطالب.

يتم عرض نتيجة الطالب في جميع المواد.

موعد إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1443

تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 يوم الخميس الموافق 9 مارس 2022، وعقب ذلك سيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء التصحيح مباشرةً، علماً بأن الاختبارات ستكون حضورياً لجميع الصفوف مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم عودة الدراسة حضورياً للابتدائي ورياض الأطفال خلال الفصل الدراسي الثاني بعد دراسة الوضع الصحي والإجراءات الوقائية بالمدارس، للحفاظ على سلامة الجميع من الفيروس وانتظام الدراسة دون معوقات.

نظام نور نتائج الطلاب

يعتبر نظام نور الإلكتروني أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، لتقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات توفيراً للوقت والمجهود ومنعاً للتكدس والازدحام، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 للتحديث والتطوير، هذا وتسعي وزارة التعليم برفع كفاءة العملية التعليمية وتطوير المناهج وأساليب التعليم، فقد أطلقت الوزارة مسابقة مدرستي تُبرمج، لجذب الطلاب والعلمين نحو الابتكار وتعليم البرمجيات كأحد وسائل التطوير للتعليم، وقد شارك عدد كبير بلغ أكثر من 4 مليون مشترك سواء من الطلاب أو المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول، واستكمالاً للمسيرة فقد تم استكمال المرحلة الثانية من المسابقة خلال أيام.