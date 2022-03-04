رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 للجامعات العراقية الخاصة والحكومية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 للجامعات العراقية الخاصة والحكومية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان ونتابع أمام الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث تزايدت مؤشرات البحث الى حد كبير وملحوظ أمام الطلاب سواء طلاب الفرع الأدبي او الفرع العلمي أو الاحيائي او التطبيقي، لذا سنوافيكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على الانتهاء رسمياً من عمليات مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي لتبدأ بعد طول انتظار وزارة التربية والتعليم العراقية اعمال الاعلان عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم المفعل خصيصاً لمساعدة الطلاب على الحصول على شتى الخدمات التعليمية بالإضافة على عدد مختلف من المواقع التعليمية التي جاءت تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولهذا سنتابع عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الصحيحة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى شتى الجامعات العراقية سواء على مستوى كلية الطب ان كان طب بشري او طب الاسنان او كليات الهندسة بشتى أقسامها أو على مستوى كلية التمريض والتقنيات الصحية والطبية لتأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-