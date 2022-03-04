نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز سفر لمولود جديد بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز سفر لمولود جديد بالسعودية 1443 ، طريقة إصدار جواز سفر لمولود جديد بالسعودية يحتاج الكثير من السعوديين التعرف علي الطريقة حتى يتمكنوا من التنقل بمولودهم من خارج المملكة العربية السعودية، وقد قامت مصلحة الجوازات السعودية بالتسهيل على هؤلاء الأشخاص وتقديم خدمه استخراج جواز سفر للمولود الجديد بوضع بعض الخطوات والشروط اللازمة لهذا الأمر، وسوف نتعرف عاً اليوم من خلا موقع سقفني في السطو التلية علي كيفية استخراج جواز سفر مولود سعودي بأسهل الخطوات

إصدار جواز سفر لمولود جديد بالسعودية

يعد جواز السفر من اهم الوثائق الورقية التي يستخدمها المواطن في كل تنقلاته من وإلى الدولة التابع لها والذي مدون به جميع البيانات الخاصة به مثل تاريخ ميلاده وفائدته في حياة الطفل الجديد في الأسرة يمكن الأسرة من اصطحاب مولودها في الذهاب والعودة الى دولته أو أي دولة أخرى بكل سهولة دون أي تعقيدات حيث أنه وثيقة رسمية موضح بها كافة المعلومات الخاصة بالطفل أو ولي أمره وقد قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع بعض الخطوات التي يتم استخراج جواز السفر للمولود من خلال إتباعها وهي ما سنقدمها لكم فيما يلي وتتمثل في:

يجب الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية السعودية.

يتمكن الشخص من حجز موعد سابق في مصلحه الجوازات من خلال منصة أبشر.

يتم طباعة الموعد المحدد من خلال المواطن وعليه التوجه به إلى مصلحه الجوازات.

سيتم استخراج جواز السفر للمولود الجديد أو الطفل المراد استخراج جواز سفر له.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة التي قام باستلامها.

اختيار أيقونة تأكيد صحة جميع البيانات التي تم تسجيلها الضغط عليها.

القيام بإحضار عقد النكاح (الزواج) الخاص بالأب والأم ومرفق معه صوره طبق الأصل منه.

الوثيقة الخاصة بسفر الأب أو الأم للمولود.

حجز شهادة الميلاد الخاصة بالمولود قبل موعد الولادة بوقت كافي.

القيام بتوثيق شهادة الميلاد الخاصة بالمولود الجديد من قبل وزارة الخارجية السعودية.

إحضار ثلاثة صور فوتوغرافية للمولود (4×6) بخلفية بيضاء ويشترط أن تكون بالألوان.

ويعد جواز السفر من أكثر الوثائق الرسمية أهمية لدي أي مواطن في العالم حيث يستخدمها في كل تنقلاته من وإلى الدولة الحامل لجنسيتها والذي يحمل جميع البيانات الخاصة بصاحبه ، ويجب حمله أثناء تواجده في دولة أخرى لإثبات شخصيته، ويجب أن يتوفر لدي أي شخص سواء كان مولود جديد أو شخص كبير وبالغ.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يتعلق باستخراج جواز سفر لمولود جديد بالسعودية بكل سهولة ويسر والشروط المطلوبة والخطوات التي يجب إتباعها لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها وذلك دون أي تعقيدات حتى تتم عملية إصدار جواز السفر صحيحة.