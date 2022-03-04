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شروط إصدار سجل تجاري في السعودية، حيث يعتبر السجل التجاري أحد الوثائق المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال السجل التجاري تتوفر جميع الأسماء الخاصة بالشركات والتجار، وووفق القانون السعودي يجب أن يتم إصدار السجل التجاري بشكل إلزامي، مع إجراء جميع الإجراءات التي يتم تحديدها من جانب وزارة التجارة حتي يتم استخراج السجل التجاري للتاجر بشكل قانوني، مع العلم بأن السجل التجاري له بعض الضوابط التي يجب على التاجر أن بتعهد بتنفيذها حتى لا يتم التعرض إلى أي مخالفات من جانب وزارة العمل، وسوف نوضح لكم طريقة وشروط إصدار سجل تجاري في السعودية.
شروط إصدار سجل تجاري في السعودية
يتم اعتماد إصدار سجل تجاري من جانب وزارة التجارة في المملكة وفق بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في أي شخص يرغب في التقديم، ومن شروط السجل التجاري:
- يشترط في الشخص المتقدم للسجل أن لا يكون أحد العاملين بأحد المؤسسات الحكومية داخل المملكة.
- يتطلب بأن يتم تحديد نشاط تجاري يندرج تحت لائحة العمل داخل السعودية.
- يجب أن تكون الأنشطة التجارية التي هي بحاجة إلى ترخيص أن يتم إحضاره قبل إجراء السجل التجاري.
- يجب أن يكون كل متقدم للسجل التجاري حاملًا للجنسية السعودية وهذا بخلاف المستثمر الأجنبي.
طريقة استخراج سجل تجاري
يتيح موقع وزارة التجارة والاستثمار إصدار السجل التجاري بشكل إلكتروني سريع بعد توافر الشروط التي يتم تحديدها من جانب الوزارة، علي أن يتم تقديم طلب بهذه الخطوات:
- الدخول على موقع وزارة التجارة التالي/ تسجيل دخول.
- يجب أن يتم الضغط على خدمات الموقع الإلكتروني.
- اختيار تبويب “السجلات التجارية”.
- يتم الدخول إلى الخدمة من خلال تسجيل كافة البيانات والمعلومات التجارية ثم النقر على تأكيد البيانات.
- يجب دفع الفاتورة الموحدة والتي تكون عبارة عن رسوم خاصة بالسجل التجاري بالإضافة إلى رسوم خاصة بعضوية الغرقة التجارية ويتم السداد من خلال نظام السداد الإلكتروني.
- وأخيرًا يتم الانتظار حتي يتم إصدار السجل التجاري من جانب الوزارة مع الرقم الخاص بالعضوية بالغرفة التجارية.
- وبذلك يكون قد تم إصدار السجل بشكل صحيح وقانوني.
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