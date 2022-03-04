رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا pmhi.ly والأوراق المطلوبة للتسجيل عبر مصرف الادخار

منظومة القروض السكنية شباب هى قروض يوفرها مصرف الادخار الليبى وهو ما تم إعلانه على لسان رئيس الوزراء الليبي ويعد هذا القرض مبادرة من الدولة والحكومة الليبية لمعاونة الشباب والأسر الأشد احتياجا، وبالتالي نستعرض رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار بالتفصيل، حيث تم إطلاق منصة تسجيل القروض السكنية للشباب pmhi.ly في 27 فبراير، ضمن مبادرة رئيس الحكومة بشأن الإسكان الشبابي وكذلك الأسر المحتاجة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال يبلغ قدره مليار و700 مليون دينار ليبي يتم توزيعه على 50 ألف شاب أو مواطن ليبى يستحق القرض فلا يستطيع جميع المواطنين الحصول على القرض إلا بشروط معينة، وسوف نوضح تفصيلاً طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية عبر المنصة الرقمية pmhi.ly حتى يسهل التسجيل للجميع، كما عملت الحكومة الليبية لتوفير قطع أراضى سكنية للشباب والأسر التي تحتاج المرأة في المناطق الشرقية والجنوبية في داخل الأراضي الليبية ومصرف الادخار يقدم هذه الخدمات وفقا لتوجيهات وتعليمات الدولة يساعد الشباب على السكن كما يتأكد المصرف من البيانات ويحقق في صدقها مسبقا قبل صرف القرض.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

خطوة بخطوة يمكن تسجيل في منظومة القروض السكنية من خلال الدخول على رابط منظومة القروض السكنية للشباب ومتابعة الخطوات.

في أيقونة إنشاء حساب جديد يتم الضغط عليها.

بعد التسجيل وإنشاء الحساب تظهر قائمة منظومة القروض السكنية ويتم اختيار نظام الرهن العقاري من داخلها.

يتم كتابة الايميل والرقم السري في المكان المحدد له.

تظهر مجموعة رموز على الشاشة يتم كتابتها في المكان المحدد لها.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

ترفع على الموقع جميع المستندات المطلوبة من خلال موقع منظومة القروض السكنية.

المستندات المطلوبة للتقديم في القروض السكنية للشباب الليبية

لابد من توافر مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم في منظومة القروض سكنية وهذه الأوراق هي:

أوراق رسمية موثقة من الحكومة أن المتقدم لطلب القرض لا يمتلك أي عقار أو سكن سواء الشخص المتقدم أو أبنائه أو زوجته.

العاطلين ممن لا يملكون عمل يقدمون نسخة من شهادة بأنهم لا يشغلون أي وظيفة.

تقدم نسخة من شهادة عن تفاصيل الدخل.

نسخة من شهادة التضامن الاجتماعي بمقدار الراتب الذي يحصل عليه المتقدم.

تصريحات الحكومة الليبية وبنك الادخار

أصدر بنك الادخار والحكومة الليبية عدة تصريحات بشأن القروض السكنية للشباب ونستعرض جانب من هذه التصريحات.