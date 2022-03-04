المجلس الأوروبى: إجراءاتنا ضد العملية العسكرية الروسية دليل وحدة الاتحاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشيل - فى تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - : "لقد رأينا خلال أزمة جائحة كورونا وسنرى الآن أنه عندما نواجه أمورًا أساسية، نلتقى معًا على الفور ونتحد".
وقال فى تغريدة أخرى إن الاتحاد الأوروبى قام بتخصيص 500 مليون يورو كمساعدات إنسانية وجعل من رومانيا مركزًا لوجستيًا لمساعدة اللاجئين الذين يصلون إلى أراضى الاتحاد الأوروبى.
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