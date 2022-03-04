عاجل.. انفجارات متتالية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، انتهت مفاوضات ثانية بين روسيا وأوكرانيا عشية الخميس، وأفضت إلى اتفاق الجانبين على فتح ممرات إنسانية، قصفت القوات الروسية فى اليوم التاسع للهجوم الروسى مبنى قريب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وأدانت منظمة حلف الأطلسى "ناتو" هذا التصرف "المتهور" لروسيا.
وعند الساعات الأولى من الصباح، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إخماد الحريق المندلع فى المبنى المؤلف من خمسة طوابق.
وقال جهاز الطوارئ إنه تمّ إخماد النيران ولم يكن هناك ضحايا، لتعلن كييف بعد ذلك أن القوات الروسية دخلت منطقة المنشأة النووية.
واتّهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الجمعة، موسكو باللجوء إلى "الرعب النووى" والسعى "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة فى وسط البلاد والأكبر فى أوروبا.
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