وزير الخارجية الروسى ونظيره السعودى يبحثان الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أطلع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، نظيره السعودى فيصل بن فرحان، على تطورات الأوضاع فى أوكرانيا فى ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان لها اليوم، أن سيرجى لافروف أطلع نظيره السعودى فيصل بن فرحان بالتفصيل على تطورات الأوضاع فى أوكرانيا فى ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك"، معربا عن نهج بلاده الراسخ بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع السلطات الأوكرانية. وأضاف البيان: "أن وزير الخارجية الروسى أكد خلال الاتصال الهاتفى على أن أولوية روسيا هى حل مهام نزع السلاح والقضاء على النازية فى أوكرانيا وضمان سلامة السكان المدنيين".

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