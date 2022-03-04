نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة FIFA 22 الأصدار الاحدث بالتعليق العربي في المقال التالي

لعبة FIFA 22 هي الإصدار الأحدث من اللعبة الأشهر والأكثر شعبية لكرة القدم FIFA. يستمتع الجميع كباراً وصغاراً بالإثارة المصاحبة للعبة كرة القدم وهي من تطوير ونشر شركة كونامي الكندية الشهيرة بتطوير الألعاب التي تحاكي الرياضات المختلفة وإن كانت افتراضية.هذا الإصدار من لعبة فيفا يمكن تثبيته على جميع أجهزة الجوال من نظام أندرويد و أبل IOS وكذلك أجهزة الكمبيوتر والبلايستيشن PS4 و PS5 وXbox بأنواعه. وقد أعلنت كونامي عن أصدار لعبة فيفا 2022 للجولات رسيما خلال هذا الشهر مارس من 2022 في السطور القادمة نعرض أهم مميزات اللعبة وكيفية تثبيت لعبة فيفا 2022 على الأجهزة للاستمتاع باللعب. طريقة تثبيت وبدء اللعب للعبة FIFA 22: قم بفتح متجر جوجل أو متجر أبل من هاتفك، ثم ابحث عن FIFA 22 إن كانت اللعبة غير متوفرة في دولتك ثبت برنامج VPN الخاص بتغيير الدول ثم أكمل الخطوات الآتية ثبت اللعبة على جهازك بالضغط على كلمة “تنزيل” أو “ثبت” تأكد من تسجيل الدخول على وحدة التحكم الخاصة بجهازك قم بفتح اللعبة، والتي ستقوم بالاتصال تلقائياً بحسابك المسجل لدخول وحدة التحكم افتح خيار (FiFa Ultimate Team (FUTK، وابدأ بتكوين الفريق الخاص بك ادخل إجابة سؤال الأمان ثم قم بربطه بوحدة التحكم الخاصة بجهازك أخيراً سجل دخول الحساب الخاص بك إلى EA من تطبيق Campion لتصبح الآن جاهزاً للعب مميزات اللعبة: خاصية FUT والتي تتيح لك تكوين ناديك الخاص وإنشاء ملعب حسب رغبتك، كما أنه يسمح لك بتحديد موسيقى الاحتفالات وإضافة مؤثرات بصرية كالألعاب النارية وغيرها

يمكنك الحصول على المكافآت مقابل تقدمك في اللعب خلال الدورات مثل Champions و FUT Events و Division Rivals و Squad battles. كل ما سبق دون الحاجة مطلقاً للتسجيل في وحدة التحكم الخاصة بك.

استبدال لاعبي الاحتياطي في النادي الخاص بك لإلغاء تأمين اللاعبين أو إلغاء عناصر جديدة في النادي في حال مواجهة مشكلات أثناء تكوين التشكيلة

إمكانية اللعب المشترك مع الغير، فسر إثارة كرة القدم يأتي في اللعب الجماعي

إمكانية شراء وبيع اللاعبين من خلال المجتمع العالمي و سوق الانتقالات

التطبيق متاح بمعظم لغات العالم ومن ضمنها العربية والإنجليزية

رسومات محسنة تم تعديلها لتناسب النسخة الجديدة FIFA 22

النسخة الجديدة تحتوي على مزيد من الاستراتيجيات وخطط اللعب

مزيد من الكاميرات في الملعب للحصول على رؤية واسعة من جميع الجهات

حجم اللعبة صغير؛ لذلك فهي لا تحتاج لأجهزة عالية المواصفات للعب الوسوم عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة FIFA 22 الأصدار الاحدث بالتعليق العربي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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