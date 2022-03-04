نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن لشهر مارس 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن لشهر مارس 2022/1443 ، يعتبر حساب المواطن من أكبر واهم سبل الدعم التي يتم تقديمها في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يستفيد منه عدد ضخم من المواطنين السعوديين ويقومون بانتظار موعد صدور الدفعة من كل شهر، كما تتجه محركات البحث كل شهر في السُّعُودية إلي معرفة موعد نزول الدفعة الجديدة، لذلك سوف نتعرف اليوم علي موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال السطور التالية علي موقع ثقفني.

موعد نزول حساب المواطن لشهر مارس

لقد تم تحديد موعد صرف المبلغ المالي المحدد لبرنامج حساب المواطن لمستحقيه يوم الخميس الموافق العاشر 10 من شهر مارس لعام 2022م والموافق في التاريخ الهجري يوم السابع 7 من شهر شعبان لعام 1443ه‍، وقد قررت الحكومة السُّعُودية في السابق بأنه سيتم صرف الإعانة المالية الشهرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن في اليوم العاشر 10 من كل شهر ميلادي جديد والذي ينتظره العديد من المواطنين السعوديين المستحقين له

شروط حساب المواطن الجديدة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يكون المواطن علي دراية كاملة بها قبل أن يقوم بالتسجيل في دعم حساب لمواطن ويرغب في الحصول عليه، وتتمثل الشروط الخاصة بالتسجيل في برنامج حساب المواطن في التالي:

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

ألا يكون مقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو الخاصة أو يكون قد تم وجوده في أي من السجون السُّعُودية أو غير السُّعُودية.

أن يكون متواجد في المملكة ولم يقم بمغادرتها قبل تقديم الطلب بمده لا تقل عن ثلاثة أشهر تسعون (90) يوماً كاملاً.

طريقة تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

يتم الدخول علي الموقع الرسمي حساب المواطن.

قيام الشخص بإجراء عملية اتصال.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بصاحب طلب التحديث.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

اختيار أيقونة تحديث البيانات والضغط عليها.

يتم تسجيل كافة البيانات لمن يرغب في تحديث البيانات الخاصة به.

يتم اختيار أيقونة صحة جميع البيانات المطلوبة والنقر عليها

يتم رفع كافة البيانات والمستندات المطلوبة بعد التأكد من صحتها جميعاً.

القيام بتحديث الرمز من القائمة الموجودة على الشاشة

الاستعلام عن الأهلية في برنامج حساب المواطن

لكل مواطن سعودي يريد الحصول على إذا كان له الحق في الحصول على برنامج دعم حساب المواطن أم لا فعليه القيام بإتباع بعض الخطوات اللازمة التي قد تم وضعها من خلال برنامج حساب المواطن، ومن خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن ما يلي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي حساب المواطن.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمة.

إدخال كلمة السر الخاصة به.

اختيار أيقونة (قائمة حسابي) والنقر عليها.

الضغط على أيقونة استعلام عن الأهلية.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب طلب الاستعلام.

تسجيل رمز التحقق في الخانة الخاصة بذلك.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

سيظهر للمستعلم إذا كان قد تم قبول طلبه للحصول على دعم حساب المواطن أم تم رفض طلبه.

في حالة إذا كان قد تم رفض الطلب عليه القيام بالتقديم على طلب آخر والتأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بموعد نزول برنامج حساب المواطن وكيفية التقديم فيه والاستعلام عن كل ما يخص المواطن وذلك لكل من يريد الحصول على أي معلومات خاصة بالبرنامج.