وزير الحج يوجه الدعوة لراغبي أداء العمرة للحجز عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا

وجه وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، عدد من التنبيهات والتوضيحات الهامة لراغبي أداء العمرة خلال المدّة المقبلة، تزامنًا مع بَدْء الحجز على أداء عمرة رمضان لهذا العام للقادمين من المملكة والمتواجدين بالداخل بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، مطالبًا بالحجز عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا، مثمنًا جهود المملكة للعودة الكُلية لأداء المناسك مرة أخرى، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

اشتراط حالة محصن بتوكلنا

يأتي هذا في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، مؤكدة أن بعض المتواجدين في المملكة قد حصل أطفالهم على اللقاح بعمر 5 سنوات، فبإمكانهم إصدار التصاريح، بعد إلغاء قرار اقتصار أداء العمرة على مراحل عمرية محددة كما كان في السابق، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار حجز العمرة في الكثير من البلدان ارتفاعًا كبيرًا بسبب زيادة الطلب.

خطوات إضافة المرافقين والتابعين

كما أوضحت الوزارة عن الخطوات الأساسية من أجل إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا، وهي كالآتي:

تسجيل الدخول عبر تطبيق اعتمرنا.

ثم اختيار نوع التصريح.

ثم إضافة مرافق.

ثم إكمال بيانات المرافق.

ثم الموافقة على الإضافة.

جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أشارت إلى قيامها في يوم واحد بإصدار أكثر من 146038 تصريح لأداء العمرة، لافتة إلى أن تلك التصريحات تمثلت في إصدار 85093 تصريح صلاة، و60945 تصريحًا للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد الحرام 27.279.923 خلال عام 1443هـ، أما بالنسبة للحرم النبوي والأماكن المقدسة في المدينة المنورة، فقد تم تقديم 23189 تصريحًا، من ضمنها 9279 لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، و13892 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.555.462 خلال العام الهجري 1443 هـ، وأنها مستمرة في إصدار التصريحات الجديدة بأرقام كبيرة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان.