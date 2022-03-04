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الضمان الاجتماعي المطور يشمل مين في السعودية ، ما هي الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد وماهي الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول على هذا الدعم ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية لمواطنيها محدودي ومتوسطي الدخل فتقوم من خلال هذا الدعم بالتعاون مع وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم فرص عمل مناسبة وبرامج تدريبية وتأهيلية على نوعية العمل التي تقدمها لمستحقيها، وسوف نتحدث اليوم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني عن الفئات التي يشملها الضمان الإجتماعي.
الضمان الاجتماعي المطور يشمل مين
من لا يعرف حتي الآن من هي الفئات المستهدفة التي يقدم لها دعم الضمان الاجتماعي، فسوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل، حتي يتمكن كل مواطن من معرفة هل يمكنه التسجيل في الدعم أم لا، وتمثل الفئات في التالي:
- أبناء السيدة المطلقة الحاصلة على الجنسية السعودية.
- المرأة المطلقة أو الأرملة أو الزوجة لرجل سعودي الجنسية بحيث تكون مقيمه إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
- أبناء السيدة الأجنبية التي تكون حاصله على إقامة تكون سارية المفعول.
- الأرامل الذين يعولون أولاد الحاملين لبطاقة تنقل خاصه بهم سارية المفعول.
- ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.
- أبناء السيدة المطلقة أو الأرملة والتي يجب أن تكون سعودية الجنسية وتكون متزوجة من رجل أجنبي ويجب أن تكون حاصله على إقامة سارية المفعول وتقديم ما يثبت ذلك بالمستندات.
الضمان الاجتماعي المطور الشروط
يوجد بعض الشروط الخاصة لكل من يريد التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع والتي لابد وأن تكون متوفرة فيه حتى (يتمكن/ تتمكن) من القيام بعمليه التسجيل الإلكتروني صحيحة التي تتم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هذه الشروط التي يجب توافرها ما يلي:
- أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.
- أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.
- ويستثنى من شرط الحصول على الجنسية بعض الفئات المستهدفة ومنها: (السيدة المطلقة ولم تحصل على الجنسية السعودية ولها أولاد سعوديين، المتزوجة من رجل سعودي الجنسية، أولاد الأرملة سُعُودية الجنسية، أولاد المطلقة السُّعُودية، الأيتام الحاملين لبطاقة تنقل خاصه بهم، الأرامل، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة).
- لابد وأن يقل الدخل الخاص بالأسرة الذي تم احتسابه عن الحد الأدنى لمبلغ المعاش المخصص للشخص وهو 1100 ريال سعودي وذلك لعائل الأسرة وأن يكون 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.
- أن يلتزم صاحب الطلب ببرامج التدريب المتوفرة له من جهة الضمان.
- ألا يكون يمتلك أي عقارات أو أصول مالية بالبنوك أو غير ذلك.
- ألا يكون مقيم في أي من دور الإيواء أو موجود في أي من السجون بالمملكة العربية السعودية أو خارجها.
- أن يقدم ما يثبت قيامه بتوفير كل طلبات الوزارة لكل ما يخص خدمات التعليم والصحة لأبنائه.
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