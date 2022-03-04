براتب 1900 تمويل شخصي من مصرف الراجحي بأطول فترة سداد للمواطن والمقيم

يعد بنك الراجحي من البنوك الرائدة داخل المملكة العربية السعودية والذي تم تأسيسه عام 1957م، ويتميز عن غيره من البنوك في تعامله علي أساس وضوابط الشريعة الإسلامية ويمتلك خبرة تمتد لنصف قرن من الزمن في هذا المجال تم افتتاح أول فرع في حي الديرة بالرياض وهو مخصص للرجال عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م بحي الشمسي، فقد يعتمد علي مبادئ الدين الإسلامي في المعاملات المادية فقد تم اعتباره ضمن شركات المساهمة السعودية ويمتلك أفرع في العديد من الدول حول العالم منها ماليزيا والأردن والكويت.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي

لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة وذلك في أن يكون المتقدم يعمل وفي حالة أن يكون متقاعد لا يزيد عن 70 سنة وذلك عند سداد اخر قسط له.

أن يكون عمل المتقدم عمل معتمد لدي بنك الراجحي كجهة عمل رسمية.

لا يقل دخل المتقدم عن ألفين ريال سعودي في حالة العمل وألف وتسعمائة ريال سعودي في حالة التقاعد.

ألا يقل داخل المقيم بالمملكة العربية السعودية عن خمسة الآف ريال سعودي.

لا تزيد فترة طلب السداد عن الخمس سنوات.

الأوراق والشروط التي يجيب توافرها للحصول علي قرض بنك الراجحي

يقدم المواطن السعودي بطاقة هوية شخصية سارية المفعول بينما المقيم من خارج المملكة يقدم جواز سفر أو الإقامة.

إحضار وثيقة من جهة العمل بها قيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقدم شهريًا.

إحضار نموذج طلب تمويل به بيانات يقوم المتقدم باستكمالها.

مميزات القرض الشخصي من بنك الراجحي

جميع تعاملات البنك متوافقة مع مبادئ وقيم الشريعة باستكمالها. يقوم البنك بصرف القرض في خلال نصف ساعة فقط من طلب التمويل. يتم إجراء تسهيلات لكل المتقدمين من السعوديين وحتي المتقدمين من خارج المملكة. يتميز البنك بمرونة شديدة في مدة السداد وفترة سداد طويلة قد تصل إلي ستين شهرًا.

طريقة التسجيل لدي الراجحي لطلب القرض

قم بزيارة الموقع الخاص لمؤسسة الراجحي عبر الشبكة العنكبوتية لتعرف تفاصيل أكثر عن القرض الشخصي الوطني الذي يقدمه البنك لمواطنين المملكة والمقيمين بها، ثم عليك بملء النموذج إن كانت الشروط متوفرة لديك.