تعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل فى حملة الراجحى المجانية 2022

نتحدث اليوم عن حملة الراجحي للحج ، تعد حملة الراجحي للحج من أشهر الحالات التى توجد فى المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين ، الغرض من اقامة هذه الحملة هى تسهيل فريضة الحج للأشخاص الغير قادرين على الحج ،وتعتبر حملة الراجحي للحج من الحملات الخيرية حيث قامت مؤسسة الراجحى بتقديمها لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم تأسيسها عام 1391 هجرية على يد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحى وايضا فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز الراجحى وفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي والشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحى ، من أجل تقديم الخدمات الخاصة بالحج للمسلمين غير القادرين على مناسك الحج ، وتوضع هذه الحملة العديد من الشروط للمتقدمين ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لجميع متابعينا الكرام الشروط المطلوبة وايضا طريقة التسجيل لأداء الحج

تعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل لاداء مناسك الحج

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الشروط ويجب أن تتوافر هذه الشروط بالمواطنين السعوديين ، لكي يتم تسجيلهم فى حملة الراجحي للحج وهى كالاتى :

اولا : هذة الحملات المجانية أقامت لمن لم يؤدى فريضة الحج فقط .

ثانيا : يجب على المتقدم أن يكون قادر على توفير نفقات الحج وايضا لا يعانى من اى مشاكل صحية ولديه القدرة البدنية لأداء مناسك الحج .

ثالثا : للشخص المتقدم يجب أن يكون حسن السير والسلوك .

رابعا : لا يقل عمره عن 25 عاما .

خامسا : تقديم جميع البيانات الشخصية للمتقدم ويجب أن يقدم صورة من كرت العائلة الخاصة بة .

سادسا : عملية السفر لأداء مناسك الحج تتم عبر الحافلات .

تعرف على الشروط الخاصة حملات الراجحي للحج للمقيمين

يوجد العديد من الشروط الخاصة للأشخاص الغير قادرين على تحمل النفقات وهى كالاتى :

اولا : يجب ان تكون الاقامة سارية ، لمدة سنة داخل المملكة العربية السعودية على الأقل .

ثانيا : يجب على المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق لة اى جرائم .

ثالثا : لا يتعدى راتبه الشهرى 3000 ريال سعودى.

قامت مؤسسة الراجحي الخيرية بتقديم منحة لغير القادرين من السعوديين لاداء فريضة الحج ، فانه حلم لكل فرد أن يؤدى مناسك الحج ، فلكل من يرغب فى زيارة بيت الله الحرام علية التقديم الى مؤسسة الراجحي الخيرية .