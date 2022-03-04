الرئيس الباكستانى يدين هجوما انتحاريا على مسجد أودى بحياة 30 شخصا

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الباكستانى عارف علوى، بشدة الهجوم الانتحارى الذى استهدف، اليوم الجمعة، مسجدًا فى مدينة بشاور فى إقليم خيبربختونخوا بشمال غربى البلاد، وأودى بحياة 30 شخصًا وإصابة 50 بجروح.





وقدم علوى التعازى والمؤاساة لأسر ضحايا الهجوم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. من جانبه، وصف وزير الإعلام الباكستانى تشؤدرى فؤاد حسين، الهجوم الانتحارى بمؤامرة كبيرة ضد البلاد.

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