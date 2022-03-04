روسيا تقيد الوصول لوسائل الإعلام الغربية

جدة - نرمين السيد - قيّدت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، الوصول إلى المواقع الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام لنشرها معلومات غير موثوقة حول العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.





وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن من بين وسائل الإعلام تلك التى تصنفها روسيا كعملاء أجانب، مثل "فويس أوف أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة" و"بى بى سى" البريطانية و"دويتشه فيله" الألمانية وغيرها - بحسب الوكالة الروسية. وأوضحت هيئة الرقابة الإعلامية أن النشر المنتظم للمواد الإعلامية التى تحتوى على معلومات غير دقيقة حول العملية العسكرية الخاصة لروسيا فى أوكرانيا كان بمثابة أساس لتقييد الوصول إلى موارد المعلومات هذه.

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