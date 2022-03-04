عاجل- رسالة طمأنة من روسيا بشأن التزاماتها المالية رغم العقوبات

جدة - نرمين السيد - وأعربت إيرينا - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة - عن أملها فى أن يتمكن البنك المركزى الروسى من الوصول مجددا إلى الاحتياطيات الدولية المجمدة عبر المفاوضات. وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسى، أوضحت قائلة "نحن نثق بأن الحكومة الروسية ستفى بجميع التزامات الميزانية المخطط لها لعام 2022.. وفى الوقت الحالى، نحن على يقين من أن لدينا أموالا كافية للوفاء بجميع الالتزامات، التى تم التخطيط لها فى العام الحالى"، مشيرة إلى أن وزارة المالية تُقيم حاليا العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد الروسى.

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