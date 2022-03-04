من أجل روسيا.. الصين تقاطع الدوري الإنجليزي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الجمعة، أن الجهة المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الصين، لن تبث مباريات مطلع الأسبوع بسبب خطط مسؤولي الدوري لإظهار "الدعم لأوكرانيا" بعد الهجوم الروسي.
وتعتبر الصين حليف سياسي وثيق لروسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها عملية خاصة.
وقال الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، إن الفرق ستظهر دعمها لأوكرانيا في المباريات التي ستقام في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس، حيث سيرتدي جميع قادة الفرق العشرين شارات خاصة بألوان علم أوكرانيا.
ودعت رابطة الدوري الممتاز المشجعين للانضمام إلى اللاعبين والمدربين وحكام المباريات والعاملين في الأندية للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا قبل انطلاق كل مباراة.
وستعرض الشاشات العملاقة في الملاعب رسائل دعم وتأييد على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.
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