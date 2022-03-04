على الحدود الأوكرانية.. تحرك مصري من أجل 30 عالقا

يستعد 30 مصريا من العالقين على الحدود الأوكرانية الهنغارية للمغادرة إلى القاهرة على متن رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران، من المقرر أن تقلع من مطار بودابست .

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن سفارتها في هنغاريا اتخذت الترتيبات اللازمة لإجلاء هذا العدد من المصريين بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، في إطار الجهود المصرية لتسهيل اجلاء المصريين الفارين من أوكرانيا إلى دول الجوار.

وكانت الحكومة المصرية قد نظمت رحلة جوية خاصة إلى العاصمة الرومانية بوخارست الثلاثاء الماضي لإعادة 175 طالبا مصريا كانوا يدرسون بالجامعات الأوكرانية قبل أن يلجأوا إلى الحدود الرومانية لإجلائهم إلى مصر.

وكانت الحكومة المصرية، قد أرسلت الثلاثاء، طائرة إجلاء إلى بوخارست، لنقل المصريين العائدين من أوكرانيا، حسبما أعلنت السفارة المصرية في رومانيا.

وقال السفير المصري في رومانيا مؤيد الضلعي، إنه "حسب الحصر فإن أكثر من 400 مصري عبروا الحدود الأوكرانية ودخلوا رومانيا، في وقت سابق، ومنهم من عاد للقاهرة بالفعل على متن الطيران الروماني عبر الحجوزات العادية، والباقين يتم الترتيب لإجلائهم على نفقة الحكومة".

وأشار إلى أن السفارة تتابع أوضاع المصريين لحظيا على الحدود الاوكرانية، و"هناك قرابة 500 مصري متوقع عبورهم الحدود خلال وقت قصير"، مشيرا إلى أن "الحدود مزدحمة وهذا سبب تأخير العبور".