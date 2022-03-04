بتوجيهات ملكية.. طائرتان لإخلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا ومولدوفا

دوت الخليج :- -بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، أقلعت طائرتان عسكريتان اليوم الثلاثاء، متجهتين إلى رومانيا وذلك لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.

ويُذكر أنه تمكن (215) مواطناً أردنياً قادماً من أوكرانيا من عبور النقاط الحدودية الفاصلة مع رومانيا ومولدوفا بالتنسيق مع موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المتواجدين على النقاط الحدودية منذ اندلاع الأعمال العسكرية والذين عملوا على استقبال المواطنين وتقديم الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم، وصرف الوثائق القنصلية اللازمة لمن يحتاج، وتأمينهم بوسائل النقل وأماكن الإقامة الملائمة، تحضيراً لعودتهم إلى المملكة.

وغادر مع الطائرتين السفير حازم الخطيب، مدير إدارة المراسم في الوزارة للتنسيق وتسهيل عملية الإخلاء والنقل بالتنسيق مع السفارة في بخارست.

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