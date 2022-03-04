نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس الدفعة 52 ca.gov.sa عداد النزول وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس الدفعة 52 راتب شهر شعبان 1443، من أكثر المواعيد بحثاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، مع اقتراب موعد نزول حساب المواطن 1443 لشهر مارس، وتقدم المملكة العربية السعودية الكثير من برامج الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن السعودي، وتهتم بالأسر الأكثر فقراً ومتوسطي الدخل حتى توفر لهم حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الكامل لهم، والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية لمن تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

وقد تم وضع شروط وضوابط للحصول على دعم حساب المواطن، وهذه الشروط تم وضعها حتى يصل الدعم لمن يستحق وحتى لا يتسلل أحد لا يستحق الدعم ضمن المقبولين ويأخذ مكان غيره ممن يستحقون الدعم، وتم تدشين برنامج حساب المواطن في ديسمبر لعام 2017، ومنذ هذه اللحظة والبرنامج يقدم الدعم للمستحقين، ولا يستقبل البرنامج طلبات جديدة الآن ولا صحة لما يتردد عن فتح باب التسجيل مرة أخرى.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس الدفعة 52

قام برنامج حساب المواطن بتثبيت موعد نزول الدعم وصدور نتائج الأهلية، ولذلك يتم صرف دعم حساب المواطن ونزول الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، هذا إذا لم يصادف يوم صرف الدعم أجازة أو عطلة رسمية في المملكة، وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، وقد تقرر نزول حساب المواطن الدفعة 52 لشهر مارس 2022 يوم الخميس القادم، بتاريخ 07\08\1443 الموافق 10\03\2022، وعلى المستفيدين من الدعم تحديث البيانات الخاصة بهم حتى لا يتم إيقاف الدعم المخصص لهم.

شروط استحقاق حساب المواطن

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

السعودي غير المتزوج.

المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي.

الأم المطلقة والأرملة والحاضنة للأطفال.

المتزوجة من شخص سعودي الجنسية.

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

عداد نزول حساب المواطن الدفعة 52

متى ينزل حساب المواطن بالهجري ورابط الاستعلام

يتم إيداع راتب حساب المواطن في حساب المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف راتب حساب المواطن بالهجري لشهر شعبان، يوم الخميس الموافق 07\08\1443، ويتم الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية إلكترونياً، عن طريق الدخول على ca.gov.sa الإلكتروني وتسجيل الدخول، والنقر على استعلام حساب المواطن الدفعة 52.