عاجل- الصين تهاجم أمريكا بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول عدم نية الصين الانخراط فى فرض العقوبات على روسيا أو فى دفعها لسبل الدبلوماسية، قال وانج إن اختلاق الشائعات للتنصل من المسؤولية هو نفاق وأمر مخزى للغاية، لا يمكن أن يساعد نشر المعلومات المضللة للولايات المتحدة فى نقل مسؤوليتها، بل ويشكف الدافع الحقيقى للولايات المتحدة وهو الاستفادة من الأزمة، وفق ما أورده بيان للخارجية الصينية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة.

وأضاف أنه "ينبغى على الولايات المتحدة أن تقدم رواية صادقة، فلقد ادعت الولايات المتحدة أنها تدافع عن السلام من خلال العمل على توسع حلف شمال الأطلسى (الناتو) باتجاه الشرق، هل السلام تحقق؟ قالت إنه كان لمنع الحروب فى أوروبا، هل تم تفادى الحرب؟ وأعلنت عن التزامها بالتسوية السلمية للأزمة، ولكن بصرف النظر عن تقديم المساعدة العسكرية وتعزيز الردع العسكرى، هل فعلت أى شيء جيد من أجل السلام؟".

وأكد أن الصين ترحب بجميع الجهود الدبلوماسية التى تفضى إلى تسوية سياسية لقضية أوكرانيا وندعم الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى تسوية سياسية تستوعب المخاوف المشروعة للطرفين وتكون جيدة لاستقرار وأمن دائمين فى أوروبا، وسوف نستمر فى لعب دور بناء فى السعى لتحقيق السلام.

وفى سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تُعنى أهمية كبيرة للسلامة النووية وتشعر بقلق بالغ إزاء حالة السلامة والأمن للمنشآت النووية فى أوكرانيا.

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى: "إننا سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وندعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ومنع المزيد من تصعيد الموقف وضمان سلامة المنشآت النووية ذات الصلة ".

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أنه لم يتم العثور على أى ضرر للمعدات الأساسية لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية ذات الصلة ولم تتغير مستويات الإشعاع فى المحطة.