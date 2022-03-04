عاجل- بوتين يكشف موعد توقف العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى - خلال اتصال هاتفى، اليوم الجمعة، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بحسب بيان للكرملين -"إن العملية العسكرية فى أوكرانيا يجرى تنفيذها وفقا للخطة وستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها".

وذكر الكرملين، فى بيانه، أن الرئيسين الروسى والبيلاروسى، ناقشا أيضا بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلى روسيا وأوكرانيا، التى جرت أمس فى بيلاروسيا، حيث جرى الاتفاق على إجراء مزيد من الاتصالات.. مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسى أكد دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

تسارعت التطورات العسكرية على الأراضى الأوكرانية خلال الساعات الماضية، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الاستراتيجية، بعدما دخلت إلى المدينة من الجهة الجنوبية عبر شبه جزيرة القرم.