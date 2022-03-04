رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 pmhi.ly للشباب والأسر المحتاجة

رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022، مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر، والتي تم التصريح رسميا عن شروطها وكافة المستندات المطلوبة للتقديم بتلك المنظومة، والتي تستهدف بشكل واضح كلا من الشباب والاسر المحتاجة، من اجل توفير خدمات السكن المدعم والمخفض التكلفة وفي الوقت نفسة تتوافر بة كافة احتياجات الافراد الادمية، وفي يوم الاحد 27 من فبراير تم تفعيل واطلاق رابط المنصة الرسمي لتوثيق بيانات المتقدمين من خلالة ورفع الطلبات عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك الغرض، وذلك بعد تدوين كافة البيانات والتي يأتي في مقدمتها الإسم الخاص بالمتقدم ورقم الهاتف، وفي سياق البحث المكثف عن كيفية التسجيل في تلك المبادرة نرجو منكم إتباع الخطوات التي نوضحها لكم متابعينا بشرح مفصل من خلال موقعنا ثقفني.

رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022

نشير الي رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 والذي يستقبل طلبات المرحلة الاولي للمتقدمين من الاسر الاكثر احتياجا والشباب، حيث تم تفعيل رابط منظومة القرض السكني الليبي منذ ساعات، وسوف تستقبل الطلبات بعد توافر كافة الشروط باولوية خاصة للاسر الأكثر احتياجا بين المتقدمين والشباب الاكثر احتياجا كذلك، علما بأن المرحلة الثانية سوف تفعل فور الإنتهاء من المرحلة الأولى وقبول المتقدمين وتوافر فرص للمرحلة الثانية، وسوف يتم طرح قطع ارض ووحدات سكنية وفق التصريحات التي صدرت في المؤتمر الرسمي الخاص بالإعلان والتصرح عن الدعم السكني الذي عقد منذ قليل.

آلية التسجيل في القروض السكنية 2022 ليبيا