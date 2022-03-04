هل يمكن تعديل اسم المستخدم في منصة أبشر الالكترونية 1443

أجاب حساب المستفيد الخاص بمنصة أبشر على موقع التدوين العالمي تويتر حيث تقدم أحد المتابعين للحصول على استفسار، عن كيفية تعديل اسم المستخدم في منصة أبشر الإلكترونية، وأجابت الجهات المختصة على الاستفسار، وتعد منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي يزورها ويستخدمها الملايين من الأشخاص سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين خارج المملكة، ونقدم طرح الاستفسار عن كيفية تعديل اسم المستخدم في مَنصة أبشر عبر السطور التالية.

تعديل اسم المستخدم في منصة أبشر

أكدت الجهات المختصة بالعمل في منصة أبشر أنه حتى وقتنا الحالي لا يمكن تغيير اسم المستخدم بالمنصة، ويمكن للمواطن الدخول مباشرة إلى المنصة من خلال رقم التعريف وكلمة المرور دون أن يقوم المواطن بتغيير أو تعديل اسم المستخدم، ويتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الضغط على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

يمكنك الاختيار بين أفراد وشركات.

ثم النقر على أيقونة تواصل.

الآن يتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا كنت لا تتذكر كلمة المرور فيمكنك كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم تسجيل الدخول لمتابعة الخدمات عبر منصة أبشر.

مديد تأشيرة الزيارة بمنصة أبشر

وأجابت منصة أبشر عن سؤال آخر لمتابع مستفيد من المنصة وهو؛ هل يمكن تجديد أكثر من عدد 180 زيارة عائلية داخل المملكة، وتمت الإجابة من خلال فريق الدعم الفني أنه يتمكن الفرد أنه يستطيع التمديد وبحد أقصى عدم تجاوز العدد المتاح عبر المنصة وهو التمديد 270 يوم من تاريخ الاستقدام للمملكة، وتوجهت المنصة بالتذكرة للمواطنين حول خطوات تجديد الزيارة من خلال التالي:

من خلال حساب الفرد البنكي يتم دفع وسداد رسوم التمديد لطلب الزيارة. من خلال تسجيل الدخول لمنصة أبشر عبر الرابط المرفق بالأعلى. يتم النقر على الخدمات الإلكترونية الأفراد ثم الضغط على أيقونة تمديد التأشيرة.

أكدت منصة أبشر أنه في حالة عدم تذكرة كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول؛ فإنه يتمكن الفرد من الدخول عبر استخدام رقم الهوية الوطنية، أو يمكنه إعادة تعين كلمة مرور جديدة، من خلال نسيت كلمة المرور وإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد، وكتابة رقم جوال صالح ليتلقى عليه المستفيد التأكيد، ثم تتبع الخطوات للحصول على كلمة مرور جديدة.