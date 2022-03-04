HERE معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني pdf

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام نتابعها ونستعرضها الان مع حضراتكم حيث عدد كبير من الطلاب والطالبات من الطلاب المتقدمين على طلبات القبول الموازي يباشرون حالياً بالبحث حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان رسمياً عنها فى جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض ونتابع الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بالعراق بشكل الكتروني ومبسط، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على الطرق الاستفسار عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة الممكنة أمام جميع الطلاب والطالبات بالعراق، حيث خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج جاءت فيما يتناسب مع الوضع الراهن من وضع انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا فى شتى المحافظات العراقية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول ما يقرب الى 22 الف طالب وطالبة عراقية فى شتى المحافظات العراقية بعد الكشف عن معدلات القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي وكذلك مؤخراً مصاريف الجامعات العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام والاستفسار عن نتائج القبول الموازي اون لاين.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نرصد لكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة الرتبية والتعليم العراقية على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم نتائج القبول الموازي معلنة على الفور امامكم.

علماً على ان بامكانكم من خلال صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها فى شتى المحافظات العراقية بعد طول انتظار بشكل مؤخر ، وذلك فى ظل خدمتنا التي نعمل على تقديمها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

مصاريف الجامعات العراقية