نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة 1443؛ يُعد الاستِعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية من الخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمغتربين حتى يتمكنوا من التعرف على موعد انتهاء التأشيرة بكل سهولة دون بذل الكثير من الجهد وذلك لتجديدها قبل موعد انتهائها والتعرض لأي مشكلة قانونية، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة الاستِعلام عن تأشيرة خروج وعودة 1443، وكذلك كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

قامت وزارة الداخلية بتفعيل منصة أبشر حتى يتمكن المواطنين والوافدين من معرفة مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تسجيل دخول منصة أبشر. الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية. النقر على الجوازات ثم اختيار الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم هوية الكفيل ورقم الاقامة. ثم كتابة رقم الجواز أو رقم التأشيرة. النقر على عرض. سوف يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

خطوات الاستِعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عبر مقيم

يمكن للمقيمين في المملكة الخروج والعودة إليها مرة أخرى لذلك لابد من معرفة متى تنتهي التأشيرة والعمل على تجديدها دائماً، ويمكن الاستِعلام عن صلاحية تَأشيرة خروج وعودة عبر مقيم من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة مقيم الإلكترونية. اختيار التحقق من التأشيرات. تدوين رقم الإقامة أو رقم التأشيرة. تدوين تاريخ الميلاد ثم النقر على تحقق. بالتالي يتم ظهور البيانات الخاصة بالتأشيرة الخاصة بك.

طريقة طباعة تَأشيرة خروج وعودة من أبشر

يمكن طباعة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين في المملكة عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. النقر على الاستعلامات الإلكترونية ثم الضغط على صلاحية التأشيرة. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. النقر على طباعة التأشيرة. هكذا تم طباعة تأشيرة الخروج والعودة عن طريق منصة أبشر.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة الاستِعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة 1443، كما وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عبر مقيم، وكذلك طريقة طباعة تأشيرة خروج وعودة من منصة أبشر.