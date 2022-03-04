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عمر شويل - جدة كيف أعرف أني من المستحقين في معاش الضمان المطور والمقدم في المملكة العربية السعودية للنساء المعيلات والمطلقات والأرامل وذلك لإعانة الأسر التي غاب عنهم العائل لأي سبب وتوفير عيشة كريمة لهم وقد عملت وزارة الموارد البشرية على تقديم المساعدة لهؤلاء الفئة من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور 2022 م

هذا النظام أطلقته وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وهو نظام حديث يعمل على تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة التي ليس لها دخل مالي أو ضعيف لا يكفي لسداد الحاجة المعيشية لهم وأبنائهم وتقديم الدعم للمستحقين من المواطنين السعودين.

كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور

كيف أعرف آني من المستحقين للضمان المطور وآني أمرأه مؤهلة للمعاش والعمل على تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وتوفير كافة الشروط للحصول على المعاش عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم وفي حالة قبول الطلب المقدم في برنامج الدعم يتم التواصل مع صاحب الطلب وإعلانه بالقبول وإذا كان صاحب الطلب غير مستحق للدعم فسوف يتم رفض الطلب الذي قدمه عبر الأنترنت ويتم الرد ودراسة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

طريقة الحصول على رقم الطلب في الضمان المطور

يمكن للمتقدم للحصول على معاش الضمان أن يقوم بعرض الطلب في حسابه الرسمي على المنصة بعد القيام بتسجيل حسابه الخاص للدخول عبر تلك الخطوات الآتية:

الذهاب آلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كتابة أسم المستخدم.

ثم أدخال كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم الانتقال آلى الصفحة الشخصية للمستخدم.

الضغط على طلباتي.

ظهور الطلب الخاص للحصول على المعاش.

سوف تظهر التفاصيل كاملة وكذلك رقم الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

وفر الضمان الاجتماعي للحصول على الضمان الجديد توافر بعض الشروط في المتقدم للضمان وهو في الخطوات الأتية:

أن يكون سعودي الجنسية باستثناء الفئات التالية :

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج أجنبي.

المطلقة والأرملة غير السعودية ولها أولاد سعوديين.

المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي.

الأيتام وذوي الإعاقة.

المستفيد من الدعم مقيم في السعودية أقامة دائمة.

تنطبق عليه الشروط التي تصدرها الوزارة.

أن يكون دخل الأسرة أقل للحد الأدنى عن دخل معاش الضمان الاجتماعي.

على المتقدم للحصول على الدعم بتقديم الأوراق الخاصة ( الصحة / التعليم /الخدمة الاجتماعية / التأهيل ).

الالتزام بكافة البرامج التي تقدمها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

وفر الضمان الاجتماعي في السعودية للمتقدم على معاش الضمان الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الضمان بالطريقة التالية:

الذهاب آلى منصة الدعم والحماية.

كتابة أسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على طلباتي.

سوف يظهر الطلب المقدم للحصول على المعاش.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لتقديم الطلب فقد وفرت وزارة الموارد البشرية منصة يتم من خلالها تقديم الطلب ويتم بشكل إلكتروني عبر الطرق التالية:

الذهاب آلى منصة الدعم والحماية.

الضغط على مستخدم جديد.

كتابة البيانات الشخصية ( تاريخ الميلاد / رقم الهوية الوطنية / رقم الجوال ).

سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال به رمز التحقق لتسجيله في النظام.

إدخال رمز التحقق.

ثم كتابة كلمة المرور.

يتم تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة مرور المستخدم.

ثم الدخول على خدمات الملف الموحد.

الذهاب آلى خيار البرامج واستعراضها وتعبئة الطلب.

كتابة البيانات المطلوبة .

ثم تقديم الطلب.

ونكون بذلك قمنا بتقديم بعض المعلومات المطلوبة لمعرفة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية ومعرفة أني مؤهلة للحصول على المعاش وشروط الضمان وطريقة التسجيل فيه والاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور.