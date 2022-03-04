الصحة التونسية: 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكرت الصحة التونسية - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم أيضا تسجيل 9 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجى؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و 874 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2351 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى المتعافين 961 ألفا و303 أشخاص.
وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 804 حالات، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 173 حالة، و48 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى.
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