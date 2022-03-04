عاجل- دعم عسكرى جديد من التشيك لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن مصنعى الأسلحة التشيكيين تبرعا بالشحنة التى تبلغ قيمتها 17 مليون كرونة تشيكية، مشيرة إلى أن جمهورية التشيك قد أرسلت بالفعل أسلحة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 650 مليون كرونة.

وقالت سيرنوشوفا إن 400 جندى تشيكى جاهزون للانتشار فى سلوفاكيا لدعم الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى (ناتو).

وأشار الراديو إلى أن المهمة لا تزال بحاجة إلى موافقة الحكومة والبرلمان التشيكى.