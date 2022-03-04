عاجل- مطلب جديد من الرئيس الأوكرانى بشأن العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، مطالبه لدول الغرب وأمريكا بتشديد العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية التى بدأت فى أوكرانيا يوم الخميس 24 فبراير الماضى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وتأتى مطالبات زيلينسكى بالتزامن مع انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الأزمة الأوكرانية. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن بلاده لا تبحث عن أى نزاع، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أنهم مستعدون لذلك النزاع حال حدوثه. وكانت دول الغرب وأمريكا فرضوا عقوبات عديدة على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا، وعلى رأس العقوبات حرمان موسكو من نظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية.

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