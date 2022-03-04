عاجل- بوتين يطلق تعهدا جديدا

جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لنبأ عاجل ذكرته "إكستر نيوز"، دول العالم بتطبيع علاقاتها مع بلاده ويقول إن موسكو ستلبى التزاماتها الاقتصادية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسى، يورى بوريسوف، "إن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا تجلب المشاكل، ولكنها تمنحها أيضا فرصة لدخول أسواق جديدة". وأضاف بوريسوف فى تصريح للصحفيين اليوم "أن هذه ليست المرة الأولى، التى نتعرض فيها لمثل هذه الهجمات"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى يتمتع بتجربة التعرض لنظام عقوبات.

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