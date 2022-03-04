جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبحث عن أى نزاع، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أنهم مستعدون لذلك النزاع حال حدوثه، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وتأتى تصريحات بلينكن على هامش اجتماع يعقده مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الأزمة الأوكرانية. وحذر البيت الأبيض من أن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيجر إلى الولايات المتحدة إلى حرب مع روسيا، وهو ما لا يريده الجانب الأمريكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مستعدون.. أمريكا تتحدث عن النزاعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.