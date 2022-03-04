هيئة تقويم التعليم والتدريب توضح الفوائد المتعددة لدخول اختبار كفايات للغة الانجليزية STEP

هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية قد أشارت اليوم الجمعة الموافق 4 من مارس للعام الحالي 2022 ميلادية علي موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لها علي ” تويتر” إلي الأهداف والمميزات التي تعود علي الطلبة والطالبات والمعلمين من دخول اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP، أما عن هيئة التعليم فقد قام أندرياس شلايشر الخبير الدولي في سياسات التعليم ومدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ” OECD”، بالدور المميز والرائع الذي تقوم به هيئة التدريب من حيث ضبط جودة التعليم الذي يمكن من خلال معرفة وفهم وضع النظام التعليمي، مما يعمل علي تطوير وتحسين مخرجات التعليم والرفع من مستوي الأداء في المنظومة التعليمية بشكل عام.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

من خلال المقال يمكنك التعرف علي استخراج الرخصة المهنية للمعلمين، أما عن الفوائد والمميزات التي يمكن أن يستفيد منها المتقدمين في اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP والمعلن عنا عن موقع تويتر الاجتماعي فهي كالتالي:

من أولي المميزات أن الالتحاق بالبرنامج الخاص باللغة الانجليزية مناسب مع المرحلة العمرية للطلاب ومناسب للمراحل التعليمية المختلفة.

مناسب مع المرحلة العمرية للطلاب ومناسب للمراحل التعليمية المختلفة. بعد الالتحاق باختبار كفايات اللغة الانجليزية يمكن الإعفاء من مقررات ا للغة الانجليزية في البرنامج الدراسي.

يمكن الإعفاء من مقررات ا في البرنامج الدراسي. ا ختبار كفايات اللغة الانجليزية يكون هام حين التقديم علي برنامج دراسات عليا.

يكون هام حين التقديم علي برنامج دراسات عليا. يمكن الالتحاق ببعض الكليات العسكرية.

يمكن للمعلمين الراغبين في الحصول علي شهادة الالتحاق بالاختبار.

الراغبين في إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة للالتحاق ببعض الوظائف التي تشترط اللغة يمكنهم الالتحاق باختبار كفايات.

هيئة التعليم والتدريب

ومن المعروف أن هيئة التعليم في المملكة العربة السعودية تسعي دائما إلي التطوير ومواكبة كل ما هو جديد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوم الهيئة بالتعاون المستمر بينها وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف الاستفادة من خبرة المنظم لتحسين العملية التعليمية بالمملكة وتطوير ممارسات التقويم وتحقيق الأثر، كما تقوم هيئة التعليم بالأشراف بشكل كامل مع وزارة التعليم السعودي علي تنفيذ الدراسة الدولية لتقويم الطلبة والطالبات المعروفة باسم “:PISA ” وتلك الدراسة هي من أهم دراسات التقويم الدولية الواسعة التي تقوم عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بجانب المسح الدولي للتعليم والتعلم.