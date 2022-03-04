بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها لبوابة ريف من أجل تسجيل الفلاحين والمزارعين السعوديين فيها حتى يتمكنوا من إجراء الإستعلام عن كافة الخدمات التي تقدمها منصة ريف لهم، فالمنصة تقدم خدمات مالية ومنتجات مدعومة في دعم المواشي والحليب والسمن وغيرها، وتدعم منصة ريف فئات كثيرة بجانب المزارعين والفلاحين مثل العاطلين وربات البيوت واللأسر المنتجة، ولإهتمامنا في موقعنا بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التسجيل في دعم ريف وشروطه كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط التسجيل في برنامج ريف، فإلى نص المقال.

بوابة ريف تسجيل الدخول

أعلنت الحكومة السعودية عن دعمها للقطاع الريفي من خلال مساعدات مادية بهدف تطوير الحياة الريفية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول في منصة دعم ريف كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة ريف الإلكتروني .

. ثانياً قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

ثالثاً عليك الآن إدخال كل البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وغيره.

رابعاً ادخل الرمز المرئي ثم اضغط على “تسجيل”.

خامساً انتظر رسالة على جوالك بها كلمة المرور لتقوم بإدخالها لإكمال طلب التسجيل.

سادساً قم الآن بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك.

سابعاً انقر على “حفظ” لتكون الآن قد أكملت كافة خطوات التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف

لا تدعم منصة ريف قطاع الزراعة فقط بل تساعد ايضاَ في مجالات أخرى مرتبطة مثل مربي النحل وربات البيوت والعاطلين وغيرهم بمساعدات مادية، ولكن حددت منصة ريف بعض الشروط الواجب توافرها لكل من يرغب في تلقى الدعم، ونوضح لكم الشروط كالتالي: