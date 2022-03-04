منصة سلفة وتمويلك الشخصي يصل الي 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط 2022

الآن وبشكل حصري على موقعنا موقع ثقفني ومن خلال مقالتنا تلك . سوف نعرض على حضراتكم أهم ما تقدمه منصة سلفة الالكترونية لابناء الوطن داخل المملكة العربية السعودية . والتي تقوم المملكة بمنحها جراء أحداث الوباء الذي اضر بالعالم أجمع من خلال وباء كورونا المستجد . والذي أضر باقتصاد العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية . والذي قد أجبر العديد والعديد من المواطنين السعوديين باللجوء والبقاء في منازلهم . وكذلك غلق كافة اعمالهم الخارجية حفاظا على ارواحهم وارواح اتباعهم من الأسر . وجاءت من المحنة منحة فقامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة سلفة لسد كافة الاحتياجات الشخصية والسلع الاساسية . وكذلك ما يترتب على مصاريف المنزل والاسر والتي تراكمت مصاريفهم جراء هذا الوباء .

و تتبع منصة سلفة الالكترونية الأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع كافة أحكامها .فأنه الآن يمكنك لكافة المواطنين السعوديين الحصول على سلفة تصل الي 5000 ريال سعودي في غضون 15 دقيقة بس . كأسرع منصة داخل المملكة العربية السعودية . كل ماعليك فعله هو اتباع الخطوات التي سوف نقوم بعرضها وكذلك كيفية التسجيل والحصول على سلفتك وهي كالاتي .

نتعرف سويا عن شروط الحصول على سلفة من منصة سلفة

أولا / يجب أن تكون مواطن سعودي حاملا للجنسية السعودية بمعنى أوضح أنه لا يمكن لأي جنسية أخرى داخل المملكة الحصول على تلك السلفة فهي مقدمة لأبناء المملكة العربية السعودية فقط .

ثانيا /يجب أن يكون عمر المتقدم على الحصول على تلك السلفة من على المنصة أن يتراوح عمره مابين 15 عاما وحتى 60 عاما .

ثالثا / ومن ثم أيضا يجب أن يكون المتقدم على سلفة من المنصة أن يكون من العاملين بإحدى القطاعات العام والخاص

رابعا / كذلك يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم على السلفة حد ادني 4000 ريال سعودي .

اعرف كيفية التسجيل على المنصة والحصول على سلفتك