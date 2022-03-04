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عمر شويل - جدة وزارة التعليم الاختبارات النهائية، أعلنت وزارة التعليم السعودي عن موعد الاختبارات النهائية وذلك منذ بداية العام الدراسي 1443، والذي حدث فيه عدد كبير من التغيرات بالنسبة لعدد الفصول الدراسية وعدد الإجازات ومواعيدها، كما أن وزارة التعليم السعودي جعلت العام الدراسي مكون من ثلاثة فصول بدلاً من فصلان دراسيان ولكل منهم إختباراته وإجازاته، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالإختبارات النهائية فتابعونا.

وزارة التعليم الاختبارات النهائية

بعد نهاية الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني وهو الأسبوع الأخير من الأربعة عشر أسبوعاً وهي مدة دراسة الفصل الكامل في المملكة العربية السعودية يترقب المواطنون في المملكة موعد قيام الاختبارات النهائية من الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد المطابق يوم السادس والعشرين من شهر رجب من عام 1443 هجريا، الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير من عام 2022 ميلادياً.

كما أن قررت وزارة التعليم بالسعودية أن الاختبارات تستمر لمدة عشرة أيام، وتنتهي في السادس من شهر شعبان من عام 1443 هجريا الموافق التاسع من مارس من عام 2022 ميلادياً، حيث تحدد الوزارة موعد بدء الفصل الدراسي الثالث الذي مدته أربعة عشر اسبوعاً من ثم تحدد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من السنة.

آلية الاختبارات النهائية

ابدت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أنها وضعت بعض من الآليات والإرشادات التي يلزم على جميع الطلاب والطالبات الالتزام بها قبل الدخول إلى الإختبارات النهائية لضمان السلامة العامة وسلامة جميع المواطنين، وجاءت هذه الإرشادات على النمط التالي :

ينبغي على كل الطلاب والطالبات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحّة السعودية وعلى كل المدارس الإلتزام بها

لابد من الاستفادة من المرافقات المدرسية في كافة الفصول الدراسية

سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين الذين سيدخلون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للحد من انتشار الفيروسات والأمراض

يستلزم أن تقام الاختبارات بشكل موحد منضبط على ألا يزداد حجم الإختبارات عن اختبارين في اليوم الواحد، ليحافظ الطلاب على قوتهم ونشاطهم وتركيزهم الكامل في الإختبارات.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وزارة التعليم الاختبارات النهائية، نرجو أن نكون قد أفدناكم واستوفينا كافة أسألتكم.