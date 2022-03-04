عاجل- تصريح صادم من حلف الناتو بشأن روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات صحفية، وفقا لما ذكرته "اكستر نيوز"، أن الهجمات ضد المنشآت النووية تظهر خطورة الحرب وأهمية سحب روسيا لقواتها والعودة للسلام، متابعا: ننسق ردنا على العدوان الروسى على أوكرانيا وتداعياته طويلة المدى.

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