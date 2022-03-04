جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أحدث البيانات الصادرة عن المعهد، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالى لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 15 مليونا و481 ألفا و890 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 123 ألفا و869 حالة، وأن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالى 11 مليون و898 ألفا و500 شخص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بكورونا و291 حالة وفاة فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.