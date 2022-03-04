نصيحة لا تتجاهلها.. صفحات مزيفة على "فيسبوك" تنصب الفخ

نبه خبراء في الأمن السيبراني، إلى أن قراصنة الإنترنت يوقعون عددا كبيرا من ضحاياهم في شباك الاختراق، من خلال إيهامهم بالدخول إلى صفحات من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حين أن تلك الروابط التي يبعثون بها تكون مزيفة وبمثابة فخ فقط.

وبحسب تقرير صدر عن شركة "Vade" المختصة في الأمن السيبراني، فإن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وهو مملوك لشركة "ميتا" التي تدير فيسبوك، يأتي أيضا على رأس الحيل التي يلجأ إليها قراصنة الإنترنت من أجل اختراق المستخدمين.

وأظهرت الأرقام أن اسم فيسبوك شكل 14 بالمئة من صفحات التصيد التي جرى الاعتماد عليها، لأجل الاختراق الإلكتروني.

وشملت القائمة اسم موقع "مايكروسوفت"، لكن هذه المنصات ليست القنوات الوحيدة التي ينفذ من خلالها محتالو الإنترنت.

وتكشف البيانات، أن أكبر عمليات التصيد تجري من خلال صفحات تزعم تقديم خدمات مالية، أو الإيهام بالفوز والحصول على جوائز مغرية.

وأورد الخبراء أن هذه الصفحات المالية المزيفة، وبعضها استخدم علامات مشهورة مثل "PayPal"، شكلت 34 بالمئة من إجمالي صفحات التصيد.

واعتمد الخبراء على تحليل ما يقارب 185 ألف موقع وهمي، منذ عام 2021، وهي صفحات مزيفة تهدف إلى الحصول على بيانات المستخدمين.

ويوصي الخبراء بعدم الدخول إلى روابط غير موثوقة، لا سيما عندما تصل من أشخاص لا نعرفهم بما يكفي، فضلا عن تحميل التطبيقات المعروفة والمُتحقق منها.