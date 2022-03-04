بين ضحايا الحرب.. "رصاصة" تقتل مدربا في أشهر نوادي أوكرانيا

مع استمرار القتال في أوكرانيا، تعرضت مدينة دونيتسك الشرقية، التي أعلنت فيها روسيا دعمها للانفصاليين، لمواجهات ضارية، ووضعت أحد أقوى أندية أوكرانيا، شاختار دونيتسك، لموقف صعب.

وأكد سرهي بالكين، الرئيس التنفيذي لشختار دونيتسك، خبرا حزينا مساء الخميس، مفاده مقتل أحد المدربين في الفريق، متأثرا بجروح إثر إصابته بشظية خلال القتال المحتدم.

وقال بالكين: "مدرب فريق الأطفال في النادي لقي حتفه. لقد أصيب بشظية رصاصة روسية".

وتأتي هذه الأخبار بعد يومين من إعلان الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم "فيفبرو"، عن الخسائر الكروية الأولى في الصراع العسكري، مع وفاة لاعبين أوكرانيين في الدفاع عن بلادهم.

وأكد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين أن فيتالي سابيلو، ويبلغ من العمر 21 عاما، ودميترو مارتينينكو، 25 عاما، فقدا حياتهما في القتال وأصبحا أول ضحايا كرة القدم في الحرب.

وجاء في بيان "فيفبرو": "تعازينا لعائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب. أتمنى أن يرقد كلاهما بسلام".

يذكر أن نادي شاختار يخوض مبارياته في كييف، منذ تفاقم الوضع الأمني في شرق أوكرانيا قبل أعوام.