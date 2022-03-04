إجراءات تغيير لون السيارة في السعودية 2022.. وكيفية تغييرها

تغيير لون السيارة يتطلب بعض الإجراءات القانونية يجب على المالك القيام بها من قبل الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية حيث يعتقد البعض أن تغيير لون السيارة يتم بسهولة دون شروط إلا أن الهيئة العامة للمرور أوضحت خطوات القيام بهذه الخدمة من خلال الذهاب أولا إلى مركز المعلومات الخاصة بإدارة المرور في وزارة الداخلية بالمملكة.

إجراءات تغيير لون السيارة في السعودية 2022

وضعت هيئة المرور مجموعة من الشروط والمتطلبات المهمة لأصحاب السيارات الراغبين في تغيير لون سياراتهم الشخصية يلزم القيام بها أولا قبل إتمام الخدمة لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة:-

أولا يجب على مالك السيارة الذهاب إلى مركز المعلومات الخاصة بإدارة المرور في وزارة الداخلية..

الحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلى الهيئة العامة للمرور لفحص السيارة والتأكد من هوية المتقدم.

ملئ النموذج الخاص بالطلب أولا وتقديمه من قبل مالك السيارة أو شخص آخر ينوب عنه وبحوزته ما يثبت أن مالك للسيارة يريد ذلك بالفعل.

إحضار باقي الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات ملكية السيارة، وفي حالة كان المواطن غير سعودي يلزم إحضار الإقامة الخاصة به.

إذا كان المتقدم مواطن سعودي أو حامل للجنسية يجب إحضار صورة من الأحوال الشخصية ثم نقل السيارة إلى المكان الخاص بتغيير اللون.

بعد تنفيذ العملية بنجاح يتم تعديل الاستمارة باللون الجديد للسيارة، وتتطلب هذه الخطوة بعض المستندات الهامة مثل صورة الهوية الوطنية الأصلية وصورة منها وصورة من إستمارة السيارة موقعة من الحاسوب.

يحب أن تمون رخصة السيارة سارية مع إرسال ورقة باللون الجديد الذي يريده المالك إلى ورشة السيارات.

كيفية تجديد السيارة

تحتاج السيارة إلى صيانة دورية، ويمكنك الحفاظ على لون سيارتك بدون تكاليف كبيرة من خلال الإهتمام بالمظهر الخارجي ومعالجة الخدوش البسيطة والقيام بالتالي:-