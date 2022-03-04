نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفوز هو الهدف” موعد مباراة التعاون والفتح في الجولة 23 من الدوري والقنوات الناقلة وترتيب الجدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون والفتح من المواعيد الكروية الهامة اليوم، اللقاء ضمن مباريات الجولة أل 23 من عمر الدوري، والتي يليها لقاء مرتقب وهو مباراة الأهلي ضد الاتفاق لحساب نفس الجولة، يحتضن اللقاء أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، يسعى نادي التعاون للفوز والثأر من هزيمته على يد الفتح بثلاثية نظيفة في الدور الأول، بينما الفتح يرغب في التقدم خطوة في الترتيب العام للجدول حال فوزه اليوم على التعاون، الذي دعم بصفقات متميزة في الشتاء جعلت من الفريق منافس صعب لجميع الفرق.

يدخل نادي الاتفاق صاحب المباراة والأرض اليوم اللقاء وهدفه الأول والأخير الفوز، فهو في المركز الثاني عشر وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق الاتفاق صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير، وفي حالة الهزيمة سوف تتعقد الأمور، أما المنافس اليوم فريق الفتح الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، قبل هذا اللقاء يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة، وفي حالة الفوز سوف يتقدم للمركز السادس في الترتيب.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 8 18:48 30 54 2 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 20 11 7 2 10 20:40 20 40 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 22 7 6 9 8 28:32 4 27 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 21 4 8 9 9 36:25 -11 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

القناة الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين بصورة حصرية عبر قنوات ssc الجديدة، التي انطلقت مع بداية هذا الموسم، ومباراة اليوم سوف تذاع على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة ssc hd 5، ولم تحدد إدارة القنوات معلق اللقاء حتى اللحظة.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة التعاون والفتح بتوقيت الدول العربية

15.45 : بتوقيت غرينتش العالمي.

16.45 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.45 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.45 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق.

19.45 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.

مباراة التعاون والفتح اليوم في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 20 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي، حقق الفتح الفوز على التعاون في 9 مباريات كان أخرها في الدور الأول من هذا الموسم، بينما فاز التعاون في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة أربع مواجهات للفريقين.

موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري