نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” موعد مباراة الاتفاق والأهلي في الدوري || جماهير الراقي تترقب نتيجة مباراة الاهلي والاتفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام موعد مباراة الاتفاق والأهلي، في الجولة 23 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي لا يقبل القسمة على أثنين الاتفاق صاحب الأرض والجمهور في وضع صعب يعاني الهبوط، وأي تفريط في أي نقطة تقربه من النزول إلي دوري الدرجة الأولى، بينما الأهلي الذي قدم مباراة كبيرة في ديربي الغربية وهزم برباعية مقابل ثلاثة، يعاني هو الأخر ويرغب في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للتقدم خطوة في الجدول.

يدخل الاتفاق اللقاء وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من خوض 21 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، سجل مهاجموه 25 هدف واستقبلت شباكه 36 هدف، بينما الأهلي قبل هذا اللقاء يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 28 هدف واستقبل 30 هدف.

موعد مباراة الاتفاق والأهلي

17.45 : بتوقيت غرينتش العالمي.

18.45 : بتوقيت تونس المغرب الجزائر.

19.45 : بتوقيت كلاً من مصر السودان ليبيا.

20.45 : بتوقيت مكة المكرمة دولة قطر البحرين العراق.

21.45 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان.

القناة الناقلة المباراة والمعلق

تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وتم تخصيص قناة ssc hd 1 لنقل المباراة على الهواء مباشراً، وسوف يعلق عليها المعلق جعفر الصليح.

التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة

حراسة المرمى : – محمد الربيعي.

خط الدفاع : – علي مجرشي، فهد الحمد، دانكلير، اليوسكي.

خط الوسط : – كارلوس إدواردو، أيمن يحيى، هيثم غريب.

خط الهجوم : – عمر السومة.

كم متبقي على اللقاء

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 8 18:48 30 54 2 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 20 11 7 2 10 20:40 20 40 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 22 7 6 9 8 28:32 4 27 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 21 4 8 9 9 36:25 -11 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

تاريخ مواجهات الأهلي والاتفاق في الدمام

تقابل الفريقين في الدمام ملعب نادي الاتفاق قبل هذا اللقاء في 10 مواجهات، كان نصيب الفوز الأكبر لصالح نادي الأهلي حيث حقق الفوز على الاتفاق في 5 مباريات، بينما فاز الاتفاق في 4 مواجهات وكانت نتيجة التعادل حاضرة في مواجهة واحدة، شهدت الدمام أكبر فوز في تاريخ الفريقين، حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-2 على الأهلي موسم 2019/2018.

موعد مباراة الاتفاق والأهلي